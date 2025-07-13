Электричество в Новгородской области после грозы восстанавливают 72 бригады

В Новгородской области продолжаются аварийно-восстановительные работы после сильного шторма, который произошел вечером 12 июля. Как сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Северо-Запад», сейчас на линиях электропередач работают 72 бригады энергетиков, задействовано 77 единиц техники. Среди них 10 бригад прибыли из других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Врио губернатора Александр Дронов сообщил, что без электроснабжения остаются около 24 тыс. жителей в 18 округах области. Глава региона поблагодарил коллег из соседних регионов за помощь.

Для ускорения ликвидации последствий непогоды количество ремонтных бригад было увеличено: к 72 бригадам от филиала «Россети Северо-Запад» и 11 бригадам от «Новгородоблэнерго» до конца дня добавятся еще 4 бригады из других филиалов.

В пресс-службе «Россети Северо-Запад» также предупредили жителей о необходимости соблюдать технику безопасности: запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров и пытаться восстанавливать электроснабжение самостоятельно.