СКА объявил имена новичков

Хоккейный клуб СКА после смены руководства и стратегии развития сформировал тренерский штаб и сделал первые приобретения на рынке. Новичками армейцев стали опытные игроки, хотя новая концепция развития подразумевает «раскрытие талантов молодых хоккеистов». Видимо, в роли последних будут выступать воспитанники армейского клуба, а пока новый тренер команды Игорь Ларионов пригласил игроков на проблемные позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Динамо М» Бреннан Менелл (слева) во время матча.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок команды «Динамо М» Бреннан Менелл (слева) во время матча.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Потери СКА по итогам последнего сезона — большие. Уехали искать счастья в НХЛ форварды Иван Демидов, Арсений Грицюк, Захар Бардаков, защитник Александр Никишин. Чуть раньше клуб отказался от нападающего Евгения Кузнецова. Он, не найдя клуба в КХЛ, тоже отправился за океан, откуда в свое время приехал в СКА. Сменил Петербург на Магнитогорск, где базируется «Металлург», форвард Сергей Толчинский, у которого не задался прошлый сезон.

Кроме того, у СКА появились новые руководители клуба: председатель совета директоров Виталий Маркелов и генеральный директор Никита Стеничкин. Они отправили в отставку прежний тренерский штаб команды, который возглавлял Роман Ротенберг, работавший также на посту заместителя главы совета директоров. Глава прежнего совета директоров — известный менеджер Александр Медведев — тоже потерял свою должность, сохранив ее, впрочем, в других спортивных клубах Петербурга, которые финансирует «Газпром».

Одним из первых шагов нового руководства СКА было приглашение на пост советника генерального директора клуба известного тренера Игоря Захаркина. Он уже работал в СКА — помощником главного тренера Вячеслава Быкова: этот дуэт привел армейцев к победе в Кубке Гагарина сезона 2014/15, первой в истории. Теперь же СКА, по решению нового руководства, будет тренировать двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один из немногих игроков в мире, владеющий такими титулами) Игорь Ларионов. Он уже трудился в СКА в начале десятых, но на менеджерской должности. Сейчас Игорь Ларионов сформировал новый тренерский штаб, где оказались как те, кто работал в прежней тренерской бригаде СКА (Евгений Кетов, Юрий Ключников — тренер вратарей), так и новые сотрудники (Владимир Филатов, Максим Семенов, Филипп Арзамазов, Андрей Цайслер) — некоторые из них помогали Ларионову в нижегородском «Торпедо», которое он тренировал на протяжении трех последних сезонов.

На этой неделе армейский клуб сделал первые приобретения на трансферном рынке. В команду пришел 29-летний канадский защитник Тревор Мерфи, самый результативный защитник прошлого сезона, набравший 58 очков (13+45) в 64 матчах КХЛ за «Сибирь». Также форму СКА примерит 28-летний американский защитник Бреннан Менелл, выступавший за московское «Динамо». Он в прошлом году получил российское гражданство. Оба защитника нацелены на атаку, хотя оборона СКА требует укрепления именно теми, кто умеет разрушать атаки соперника. Так что приобретений в эту линию еще стоит ждать. Атаку СКА пополнили 26-летний Игорь Ларионов-младший, сын Ларионова, выступавший за «Торпедо», а также 35-летний Андрей Локтионов, за плечами которого много клубов — в том числе из НХЛ. Последний сезон он провел в московском «Спартаке». Оба новичка СКА — центрфорварды, которых, по словам нового тренера, не хватало команде. Но это не звезды и не бомбардиры, которые будет решать игры.

Ставка у тренера Ларионова делается на коллективный хоккей. В нем уже должны проявлять себя игроки, становясь лидерами и звездами — так было в «Торпедо», где на первых ролях были молодые Василий Атанасов, Никита Артамонов, Николай Коваленко. Искать новых талантливых хоккеистов Ларионову придется уже в системе СКА, тем более что клуб объявил это приоритетной стратегией. Суперзвезд, какие были в составе при Романе Ротенберге, болельщики СКА могут и не увидеть. Судя по тому, что клуб отказался играть на «СКА Арене» и ведет сдержанную трансферную политику, новый бюджет не располагает к большим тратам. Как сообщают источники, СКА задолжал «СКА Арене» за аренду 400 млн рублей. Но на эту арену армейцам придется вернуться, так как там они проведут стартовый матч чемпионата КХЛ 6 сентября — против команды «Куньлунь Ред Стар». Именно китайский клуб, базировавшийся ранее в Мытищах, будет хозяином самого большого хоккейного стадиона Европы в новом сезоне. Эту парадоксальную ситуацию связывают с фигурой бизнесмена Геннадия Тимченко, который был причастен к созданию «Куньлуня» и интеграции его в КХЛ, а также владеет правами на спортивный объект.

Кирилл Легков