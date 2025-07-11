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СКА объявил имена новичков

в команде и тренерском штабе

Хоккейный клуб СКА после смены руководства и стратегии развития сформировал тренерский штаб и сделал первые приобретения на рынке. Новичками армейцев стали опытные игроки, хотя новая концепция развития подразумевает «раскрытие талантов молодых хоккеистов». Видимо, в роли последних будут выступать воспитанники армейского клуба, а пока новый тренер команды Игорь Ларионов пригласил игроков на проблемные позиции.

Игрок команды «Динамо М» Бреннан Менелл (слева) во время матча.

Игрок команды «Динамо М» Бреннан Менелл (слева) во время матча.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Игрок команды «Динамо М» Бреннан Менелл (слева) во время матча.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Потери СКА по итогам последнего сезона — большие. Уехали искать счастья в НХЛ форварды Иван Демидов, Арсений Грицюк, Захар Бардаков, защитник Александр Никишин. Чуть раньше клуб отказался от нападающего Евгения Кузнецова. Он, не найдя клуба в КХЛ, тоже отправился за океан, откуда в свое время приехал в СКА. Сменил Петербург на Магнитогорск, где базируется «Металлург», форвард Сергей Толчинский, у которого не задался прошлый сезон.

Кроме того, у СКА появились новые руководители клуба: председатель совета директоров Виталий Маркелов и генеральный директор Никита Стеничкин. Они отправили в отставку прежний тренерский штаб команды, который возглавлял Роман Ротенберг, работавший также на посту заместителя главы совета директоров. Глава прежнего совета директоров — известный менеджер Александр Медведев — тоже потерял свою должность, сохранив ее, впрочем, в других спортивных клубах Петербурга, которые финансирует «Газпром».

Одним из первых шагов нового руководства СКА было приглашение на пост советника генерального директора клуба известного тренера Игоря Захаркина. Он уже работал в СКА — помощником главного тренера Вячеслава Быкова: этот дуэт привел армейцев к победе в Кубке Гагарина сезона 2014/15, первой в истории. Теперь же СКА, по решению нового руководства, будет тренировать двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один из немногих игроков в мире, владеющий такими титулами) Игорь Ларионов. Он уже трудился в СКА в начале десятых, но на менеджерской должности. Сейчас Игорь Ларионов сформировал новый тренерский штаб, где оказались как те, кто работал в прежней тренерской бригаде СКА (Евгений Кетов, Юрий Ключников — тренер вратарей), так и новые сотрудники (Владимир Филатов, Максим Семенов, Филипп Арзамазов, Андрей Цайслер) — некоторые из них помогали Ларионову в нижегородском «Торпедо», которое он тренировал на протяжении трех последних сезонов.

На этой неделе армейский клуб сделал первые приобретения на трансферном рынке. В команду пришел 29-летний канадский защитник Тревор Мерфи, самый результативный защитник прошлого сезона, набравший 58 очков (13+45) в 64 матчах КХЛ за «Сибирь». Также форму СКА примерит 28-летний американский защитник Бреннан Менелл, выступавший за московское «Динамо». Он в прошлом году получил российское гражданство. Оба защитника нацелены на атаку, хотя оборона СКА требует укрепления именно теми, кто умеет разрушать атаки соперника. Так что приобретений в эту линию еще стоит ждать. Атаку СКА пополнили 26-летний Игорь Ларионов-младший, сын Ларионова, выступавший за «Торпедо», а также 35-летний Андрей Локтионов, за плечами которого много клубов — в том числе из НХЛ. Последний сезон он провел в московском «Спартаке». Оба новичка СКА — центрфорварды, которых, по словам нового тренера, не хватало команде. Но это не звезды и не бомбардиры, которые будет решать игры.

Ставка у тренера Ларионова делается на коллективный хоккей. В нем уже должны проявлять себя игроки, становясь лидерами и звездами — так было в «Торпедо», где на первых ролях были молодые Василий Атанасов, Никита Артамонов, Николай Коваленко. Искать новых талантливых хоккеистов Ларионову придется уже в системе СКА, тем более что клуб объявил это приоритетной стратегией. Суперзвезд, какие были в составе при Романе Ротенберге, болельщики СКА могут и не увидеть. Судя по тому, что клуб отказался играть на «СКА Арене» и ведет сдержанную трансферную политику, новый бюджет не располагает к большим тратам. Как сообщают источники, СКА задолжал «СКА Арене» за аренду 400 млн рублей. Но на эту арену армейцам придется вернуться, так как там они проведут стартовый матч чемпионата КХЛ 6 сентября — против команды «Куньлунь Ред Стар». Именно китайский клуб, базировавшийся ранее в Мытищах, будет хозяином самого большого хоккейного стадиона Европы в новом сезоне. Эту парадоксальную ситуацию связывают с фигурой бизнесмена Геннадия Тимченко, который был причастен к созданию «Куньлуня» и интеграции его в КХЛ, а также владеет правами на спортивный объект.

Кирилл Легков

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