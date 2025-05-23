Невинномысск привлек инвестиции на 33 млрд рублей, превысив план на 26%

Невинномысск перевыполнил план по привлечению инвестиций на 26%, достигнув показателя в 33 млрд руб., а уровень безработицы снизился до исторического минимума в 0,2%. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«В последние годы удалось не только устоять перед новыми вызовами и остаться на достойном уровне, но также и нарастить темпы развития, что подтверждается достигнутыми показателями экономической деятельности», — отметил Михаил Миненков.

По данным мониторинга социально-экономического развития, объем прибыли крупных и средних организаций города составил 30 млрд рублей. Этот результат позволил Невинномысску занять второе место в крае после Ставрополя. Доля города в общекраевом объеме прибыли достигла 22%.

Благодаря эффективной работе с инвесторами и активной информационной политике город существенно превзошел плановые показатели по привлечению инвестиций.

Запуск новых предприятий и увеличение производственных мощностей способствовали созданию рабочих мест. Количество безработных граждан в течение 2024 года не превышало 130 человек.

Николай Аксенов