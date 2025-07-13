Проведение авиасалона МАКС запланировано на 2026 и 2027 годы

Международный авиационно-космический салон (МАКС) должен пройти летом 2026 и 2027 годов, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Власти планируют провести авиасалон в подмосковном Жуковском. Организаторами назначены Минпромторг и госкорпорация «Ростех». Кроме того, в подмосковной Кубинке должна пройти выставка оборонной продукции, в Санкт-Петербурге — военно-морской салон «Флот», в Геленджике — гидроавиасалон.

В последний раз в традиционном формате авиасалон МАКС проводили в 2021 году. В 2023 году его перенесли на 2024 год, за затем — на 2025 год. В июне 2025-го стало известно, что авиасалон проведут в онлайн-формате.