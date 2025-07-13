На Ставрополье 19-летний директор магазина обманул клиентов на 22,6 млн рублей

В Кочубеевском районе Ставропольского края к 2 годам и четырем месяцам лишения свободы приговорили 19-летнего бывшего директора магазина за мошенничество. Местный житель составил 156 фиктивных кредитных договоров на 22,6 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что в обязанности фигуранта входило не только руководство магазином, но и выдача потребительских кредитов на товар. Осужденный воспользовался этим и оформил 156 займов на фиктивные паспортные данные. Все деньги по одобренным кредитам фигурант забирал себе.

Ущерб банка от его действий составил 22,6 млн руб., 100 тыс. из них фигурант уже вернул.

Местного жителя признали виновным по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и приговорили к двум годам и четырём месяцам колонии общего режима.

Наталья Белоштейн