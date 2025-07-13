В Удмуртии снят режим «Беспилотная опасность»

Режим «Беспилотная опасность» в Удмуртии снят с 11:30 местного времени, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Режим был введен в 06:30. Этой ночью средства ПВО уничтожили над территорией РФ 36 украинских БПЛА: Удмуртии в списке регионов, подвергшихся атаке беспилотников ВСУ, нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, режим «Беспилотная опасность» вводится при обнаружении беспилотников в соседних регионах. Во время его действия применяются меры защиты жителей и предприятий. В их числе ограничение работы мобильного интернета. О введение режима жителей информируют через приложение «МЧС Россия», SMS-рассылку и страницы комитета в соцсетях. При фиксации дронов вблизи границы республики или на ее территории вводится режим «Угроза атаки БПЛА»: включаются сирены, к информированию населения подключаются страницы главы республики и правительства, экраны в общественном транспорте, военкомате и других госучреждениях, а также система оповещения.

Республика трижды подвергалась атакам БПЛА на прошлой неделе. Утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному предприятию в Ижевске. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух беспилотников атаковали объект на территории региона. Один из них попал в технические сооружения, другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

4 июля Удмуртия вновь была атакована беспилотниками ВСУ. Два из них уничтожила система ПВО, третий потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона о пострадавших не сообщали. Глава республики Александр Бречалов по итогам дня рассказал, что боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам.

9 июля господин Бречалов встретился с замминистра обороны РФ Алексеем Криворучко в Москве. Стороны обсуждали выполнение гособоронзаказа региональными предприятиями и дополнительные меры и средства безопасности республики. На следующий день, 10 июля, глава Удмуртии сообщил, что в регионе усилят меры безопасности в соответствии с решением президента и Минобороны.