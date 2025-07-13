Посол в Дании: Москва будет пресекать «пиратство» против танкеров на Балтике

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва будет защищать интересы страны в Балтийском море и пресекать попытки «пиратства» западных стран в отношении российских нефтяных танкеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

«Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор»,— сказал Владимир Барбин «РИА Новости». Он уточнил, что свободное судоходство в Балтийском море гарантируют международное право и юридические обязательства Дании.

МИД Дании в 2024 году сообщал, что старые танкеры, перевозящие нефть через ее проливы, представляют потенциальную опасность для окружающей среды. В попытках решить проблему страна рассматривала введение ограничений на транспортировку нефти, под которые попадает в том числе «теневой флот» России.

О ситуации с отгрузкой российской нефти — в материале «Ъ» «Баррель готов к отплытию».