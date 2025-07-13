ГАТИ предупредила водителей о дорожном ремонте в четырех районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов о начале дорожного ремонта и связанным с ним ограничениях в четырех районах города. Работы стартуют в эти выходные и в начале следующей недели, сообщили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в Василеостровском районе на один день 13 июля из-за обновления дорожного покрытия полностью закрывается движение транспорта по Адмиральскому проезду — от проспекта Крузенштерна до Морской набережной.

В Красногвардейском районе с 13 июля по 6 августа ограничивается движение по улице Коммуны — от Ириновского проспекта до Хасанской улицы, включая перекрестки. В том же районе с 14 июля по 2 августа ограничения будут действовать при движении по мосту Энергетиков через реку Охту.

В Приморском районе до 05:00 14 июля временно перекрыты Гороховый переулок — от Приморского проспекта до улицы Савушкина, Липовая аллея (на том же отрезке) и улица Оскаленко — также от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

Кроме этого, с 08:00 14 июля до 05:00 17 июля для водителей будет недоступен боковой проезд Планерной улицы в створе улицы Савушкина у дома 1 литер. А, а на срок до 05:00 19 июля движение ограничат на перекрестке улицы Савушкина и Стародеревенской улицы, с закрытием левых поворотов со Стародеревенской на улицу Савушкина.

Во Фрунзенском районе с 15 по 18 июля по аналогичной причине ограничивается движение транспорта по Купчинской улице — от Дунайского проспекта до улицы Димитрова, с закрытием движения по Купчинской улице в направлении от улицы Димитрова к Дунайскому проспекту.

Прежде «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях, которые продлятся до конца августа на Каменноостровском проспекте в Петербурге.

Андрей Цедрик