«Необходимо обратиться в банк или в Росфинмониторинг и детально разобраться в ситуации»

С начала лета в России ужесточилось законодательство, регулирующее вопросы блокировки банковских карт граждан. В частности, изменения в «антиотмывочный» закон дали Росфинмониторингу право приостановить операции, если есть подозрения в том, что они проводятся мошенниками, в целях отмывания доходов или финансировании терроризма. «Ъ-Кубань» известно о нескольких случаях заморозки карт, которые связаны с противодействием фроду. Возможные причины блокировок и порядок действий в таких ситуациях разъясняет эксперт Южного ГУ Банка России Максим Чучков.

Максим Чучков

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«Банк имеет право приостановить перевод или платеж и заблокировать карту, если заподозрил мошенничество. Есть целый список признаков сомнительных операций, который составил Банк России. Многие из них связаны с нетипичным платежным поведением клиента. Например, человек впервые расплачивается картой в городе на другом конце страны, а до этого пользовался ей только внутри одного региона. Или проводит крупный, по сравнению с другими операциями, платеж. Даже необычное время суток может насторожить банк. Он не обязательно приостановит операцию и заблокирует карту в каждом таком случае. Но может это сделать в интересах клиента.

Такая блокировка подозрительной операции действует максимум двое суток. Необходимо позвонить в свой банк и объяснить ситуацию: подтвердить свою личность и платеж либо перевод. Когда банк убедится, что это, действительно, сам клиент проводит операцию и делает это не под влиянием мошенников, он разблокирует карту и проведет операцию или попросит ее повторить.

Еще один вид блокировки: операции по вашей карте похожи на отмывание доходов. Существует закон, который обязывает банки противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма (закон о ПОД/ФТ). Если банк увидит признаки возможного нарушения закона, он откажется проводить платежи и выдавать наличные деньги.

После двух отказов в течение календарного года банк может заблокировать карту, расторгнуть договор и отказаться обслуживать клиента в дальнейшем. Более того, банк будет обязан сообщить о своем отказе в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Там собирают информацию от всех финансовых организаций и формируют единую базу данных о людях и компаниях, которые, предположительно, нарушают закон. Такой список регулярно рассылают по всем банкам и финансовым организациям — и они тоже могут отказаться обслуживать человека, который числится в этой базе.

Что делать в этой ситуации? Для начала стоит выяснить, почему банк заблокировал карту и отказал в проведении операции. Он обязан объяснить причину. Если банк руководствовался законом о ПОД/ФТ, то он должен уточнить, что именно вызвало его подозрения.

Кроме того, с 1 июня 2025 года вступили в силу изменения в “антиотмывочный” закон, которые дали Росфинмониторингу право приостановить операции, если ведомство заподозрит человека в мошенничестве, отмывании доходов или финансировании терроризма. В этом случае банк приостанавливает операцию по решению Росфинмониторинга. Клиент банка может обратиться за разъяснением ситуации в Росфинмониторинг, а если он не согласен с решением, обжаловать его.

Такие меры связывают руки преступникам. Люди, которые не участвуют в таких схемах, вряд ли столкнутся с проблемами. Но даже если приостановка произошла, переживать не стоит. Необходимо обратиться в банк или в Росфинмониторинг и детально разобраться в ситуации».