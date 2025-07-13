Кириенко и Хинштейн объявлены в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Это следует из базы данных СБУ.

Господин Кириенко разыскивается с октября 2024 года по статьям об «оправдании действий России» и «посягательстве на территориальную целостность Украины». Господина Хинштейна также обвиняют также по статье о «посягательстве на территориальную целостность». Его разыскивают с апреля этого года. Вместе с тем они включены в базу сайта «Миротворец», передает ТАСС.

9 июля стало известно, что власти Украины разыскивают министра просвещения России Сергея Кравцова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину. В розыск объявлены на Украине и другие российские деятели, среди которых режиссер Никита Михалков, директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, народные артисты Дмитрий Певцов и Таисия Повалий. Их также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.