Новосибирский завод «ВПК-ойл» намерен взыскать с контрагента 167,5 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск ООО «ВПК-ойл» к ООО «Антрацитинвестпроект» (Москва) о взыскании с 167,5 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 18 августа.

Суть претензий не раскрывается. По данным «СПАРК-Интерфакс», речь идет о неисполнение или ненадлежащее исполнении обязательств в рамках договора купли-продажи.

ООО «ВПК-ойл» управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области — Коченевским НПЗ. Мощность предприятия составляет 720 тыс. т нефти в год, глубина переработки — 95%. «ВПК-ойл» с февраля 2022 года принадлежит АО «Холдинговая компания “Эволюция”» (Москва). В 2024 году ООО получило выручку 33,39 млрд руб., убыток составил 1,56 млрд руб.

Михаил Кичанов