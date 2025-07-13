Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать Россию в ситуации с Украиной

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова безусловно поддерживать все меры руководства РФ по «решению ситуации на Украине». Господин Ким выразил уверенность, что под руководством президента Владимира Путина Россия добьется побед и процветания. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«В беседе ярко выражена воля руководств двух стран: обе страны — КНДР и РФ будут... солидаризироваться друг с другом на пути к созданию бесконечных благ и светлого будущего народов»,— отмечает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Встреча господина Лаврова и Ким Чен Ына прошла днем 12 июля. Также вчера министр иностранных дел встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Это был второй раунд стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.

Военнослужащие КНДР принимают участие в военных действиях на Украине. В мае Владимир Путин оценил их мужество и героизм. Он отметил профессионализм северокорейской армии при освобождении Курской области.