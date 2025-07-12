Жительница Купчино попала в больницу после возгорания детской коляски на Софийской

Очередной пожар с пострадавшей произошел утром 12 июля во Фрунзенском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Софийская улица, д. 57, поступила на пульт дежурного в 08:05, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшими на место спасателями было установлено, что в десятиэтажном жилом здании на лестничной клетке шестого этажа происходило горение детской коляски и обшивки двух входных дверей в квартиры на площади 1 кв. м. К ликвидации пожара привлекли 15 человек личного состава и три единицы техники. С огнем удалось справиться спустя 50 минут.

В результате пожара пострадала женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о том, как петербурженку вместе с кошкой и собакой спасли из горящей квартиры на Джона Рида.

Андрей Цедрик