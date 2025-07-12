Макрон: Еврокомиссия ускорит подготовку ответных мер на пошлины США

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал готовность Еврокомиссии вести переговоры с США по поводу пошлин. В это время ЕК ускорит подготовку ответных мер на случай, если стороны не придут к соглашению, добавил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters

«ЕК как никогда важно продемонстрировать решимость Евросоюза твердо отстаивать европейские интересы»,— написал господин Макрон в соцсети Х. По его мнению, Евросоюз и США должны проявлять друг к другу уважение из-за наличия общих интересов и интегрированных цепочек производства.

Меры будут приняты, если Брюссель и Вашингтон не достигнут соглашения до 1 августа. Французский президент заявил, что США объявили о введении пошлин, несмотря на несколько недель интенсивных переговоров сторон по торговым вопросам. Франция и Еврокомиссия выражают решительное несогласие с решением ввести тарифы, добавил Эмманюэль Макрон.

Президент США Дональд Трамп сегодня объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа. Новые пошлины будут действовать независимо от ранее введенных секторальных тарифов. После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ввести ответные меры против США.