ЦСКА в восьмой раз выиграл Суперкубок России по футболу

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На 48-й минуте мяч забил Игорь Дивеев. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке России, получив восьмой титул. У Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова — по семь побед в суперкубке.

Это был первый матч ЦСКА под руководством швейцарца Фабио Челестини, который был назначен главным тренером команды 20 июня.

Матч прошел на «Ак Барс Арене» в Казани. Его посетили 34,6 тыс. зрителей. ЦСКА завоевал Суперкубок России в восьмой раз. «Краснодар» играл в матче дважды. В прошлом году команда уступила «Зениту» со счетом 2:4.