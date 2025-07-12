Виновник ДТП на Бережковской набережной арестован

Никулинский суд Москвы арестовал 23-летнего молодого человека, который вечером 11 июля въехал в переходов на Бережковской набережной, когда те переходили дорогу. Пострадали трое взрослых и двое детей.

Под стражу отравлен 23-летний Тимур Мусин, следует из сообщения пресс-службы суда. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движение (п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК), по которому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

После ДТП он скрылся с места происшествия, а при задержании отказался от медосвидетельствования на алкоголь. Он передвигался на электроавтомобиле HIPhi Z, цена на который в России начинается от 5 млн руб.