Мотоциклист погиб в ДТП, столкнувшись с бордюрным камнем на Рубежном шоссе

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с байкером на юге Петербурга. Трагический дорожный инцидент произошел 11 июля около 15:12 в Колпинском районе города, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Было установлено, что 38-летний мужчина, управляя мотоциклом, двигаясь по Рубежному шоссе, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.

В результате ДТП байкер погиб на месте. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о гибели мотоциклиста в дорожной аварии с двумя иномарками на Пулковском шоссе.

Андрей Цедрик