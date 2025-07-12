Лавров на встрече с Ким Чен Ыном пошутил про курение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном пошутил, что они все еще не бросили курить. Визит господина Лаврова в КНДР продлится до 13 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Ким Чен Ын

Фото: Министерство иностранных дел России Сергей Лавров и Ким Чен Ын

Фото: Министерство иностранных дел России

В начале встречи Ким Чен Ын отметил, что они не виделись год. «Рад вас видеть… Вы все еще курите. И я курю»,— ответил Сергей Лавров с улыбкой во время приветствия северокорейского лидера. Видео с рукопожатием опубликовано в Telegram-канале МИД России.

До этого министр встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, и рассказал Ким Чен Ыну об итогах этой встречи. Господин Лавров также передал лидеру КНДР привет от президента России Владимира Путина. ««Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждая приверженность всем договоренностям»,— сказал Сергей Лавров.