Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и передал ему привет от президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Ким Чен Ын

Фото: Министерство иностранных дел России Сергей Лавров и Ким Чен Ын

Фото: Министерство иностранных дел России

«Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждая приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. Очень рассчитывает на продолжение прямых контактов в самое ближайшее время», — сказал Сергей Лавров (цитата по ТАСС).

Министр поблагодарил Ким Чен Ына за встречу и отметил, что она способствует развитию отношений на основе Договора о стратегическом партнерстве. Он выразил признательность за визит Ким Чен Ына в российское посольство 9 мая по случаю Дня Победы.

Сергей Лавров проинформировал Ким Чен Ына о переговорах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, которые прошли днем 12 июля. Господин Лавров отметил, что переговоры были предметными и полезными. Обсуждался весь спектр двустороннего сотрудничества, включая подготовку заседания межправительственной комиссии в этом году.