Туристический катер захлестнуло волной на Малой Невке из-за сильного ветра

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с маломерным судном в Петербурге. Инцидент произошел накануне, 8 июля, в районе Крестовского острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительным данным, в акватории Малой Невки в результате ухудшения погодных условий произошло подтопление катера — его захлестнуло волной. Пострадавших в результате происшествия нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, уточнили в СЗТП.

Все подробности случившегося устанавливаются. Проверка проводится в рамках исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во время предыдущего шторма 4 июля с острова на озере Вуокса пришлось эвакуировать туристическую группу с двумя детьми.

Андрей Цедрик