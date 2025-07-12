В Дагестане в ДТП погиб один человек и трое детей получили травмы

В ДТП в Буйнакском районе Дагестана один человек погиб, еще четверо, в том числе трое детей, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

12 июля около 10:00 на 3 км автодороги Гимры — Чирката 43-летний водитель Mercedes из Хунзахского района выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 47-летнего жителя Гунибского района.

«В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте происшествия»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Водитель Mercedes и три несовершеннолетних пассажира Toyota (14, 15 и 16 лет) с различными травмами доставлены в городскую больницу Буйнакска.

Наталья Белоштейн