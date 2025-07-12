В Дагестане в ДТП погиб один человек и трое детей получили травмы
В ДТП в Буйнакском районе Дагестана один человек погиб, еще четверо, в том числе трое детей, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
12 июля около 10:00 на 3 км автодороги Гимры — Чирката 43-летний водитель Mercedes из Хунзахского района выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 47-летнего жителя Гунибского района.
«В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте происшествия»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Водитель Mercedes и три несовершеннолетних пассажира Toyota (14, 15 и 16 лет) с различными травмами доставлены в городскую больницу Буйнакска.