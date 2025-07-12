В Кабардино-Балкарии парапланерист получил травму ноги при жесткой посадке

В Чегемском ущелье Кабардино-Балкарской Республики (КБР) 37-летний парапланерист 11 июля совершил жесткую посадку, его эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Спасатели эвакуировали 37-летнего мужчину из Калужской области с травмой ноги и передали бригаде медиков»,— говорится в сообщении.

Спасательную операцию провели сотрудники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Наталья Белоштейн