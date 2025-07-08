Петербурженку вместе с кошкой и собакой спасли из горящей квартиры на Джона Рида

Утром 8 июля в доме 9 по улице Джона Рида загорелась двухкомнатная квартира площадью 52 кв. м., сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 07:41.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место огнеборцы спасли из горящей квартиры петербурженку, кошку и собаку. На тушение пожара, который охватил три «квадрата» обстановки, потребовалось 25 минут.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Анисимовской дороге горела кровля производственного ангара площадью 1200 кв. м.

Андрей Маркелов