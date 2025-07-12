Форвард Роговский подписал пробный контракт с «Локомотивом»

Нападающий Илья Роговский подписал контракт с ярославским ХК «Локомотив». Соглашение действует до 31 августа 2025 года. Соответствующая информация отражена на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Роговский — воспитанник ярославского клуба. В МХЛ он выступал в составе «Локо» и «Локо-76» с сезона 20/21 до 23/24. В прошедшем сезоне 24/25 он выступал за клуб «Лэнгли Ривермен» в лиге Британской Колумбии. За 39 матчей на его счету 15 голов и 20 результативных передач.

Напомним, что главным тренером ярославского ХК «Локомотив» назначен Боб Хартли. Он тренировал омский «Авангард» и выиграл с ним Кубок Гагарина. В 2001 под руководством Хартли клуб «Колорадо Эвеланш», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), стал обладателем Кубка Стэнли.

Алла Чижова