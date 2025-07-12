Жителя Техаса задержали за угрозы убить Трампа

Житель американского города Сан-Антонио Роберт Эррера был задержан за угрозы убить президента США Дональда Трампа, сообщил офис прокурора Западного округа Техаса. Расследование ведут Секретная служба США, ФБР и полиция Сан-Антонио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Эррера

Фото: Bexar County Adult Detention Center Роберт Эррера

Фото: Bexar County Adult Detention Center

По данным следствия, 52-летний Роберт Эррера оставил в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) комментарии с угрозами накануне визита Дональда Трампа в Техас. Мужчина написал под публикацией о предстоящей поездке президента слова «я не промахнусь», приложив фотографию главы государства, сделанную во время покушения на него 13 июля 2024 года. В другом комментарии он разместил снимок штурмовой винтовки и заряженных магазинов.

Роберт Эррера был задержан вечером 10 июля, в день публикации угроз. Дональд Трамп посетил Техас на следующий день. Мужчине предъявлены обвинения, по каждому из которых грозит до пяти лет лишения в случае признания вины. Следствие пока не пришло к выводу, планировал ли Роберт Эррера реальное покушение или сделал необдуманные заявления.