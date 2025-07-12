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Telegraph: при посредничестве Трампа от Украины потребуют уступить территории

Администрация президента США Дональда Трампа может заставить Украину уступить территории при подписании мирного соглашения с Россией, сообщает The Daily Telegraph.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

По данным издания, Белый дом дал понять, что если Трамп будет посредником в переговорах между Москвой и Киевом, Украине, вероятно, придется уступить часть своих территорий. Это связано с успехами российских вооруженных сил в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Европейские партнеры Украины выражают обеспокоенность позицией американского лидера, опасаясь, что он может навязать такой вариант соглашения без согласия Киева. В связи с этим в Брюсселе могут предложить альтернативный план урегулирования.

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