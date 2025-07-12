На Ставрополье возбудят дело из-за плохого ухода за памятником героям войны

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего ухода в Ставропольском крае за памятником советским солдатам. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что в средствах массовой информации Ставрополья появились публикации о необходимости восстановления в селе Бурукшун Ипатовского округа памятника солдатам, павшим во время Великой Отечественной войны.

По данным ведомства, несмотря на очевидные признаки разрушения монумента, необходимые меры к его ремонту и сохранению исторического наследия не принимаются. «Ранее следственными органами СК России по Ставропольскому краю по данному факту проводилась доследственная проверка», – пояснили в СКР.

В итоге, глава ведомства дал поручение и. о. руководителя краевого Следственного управления СК России Владимиру Хорольскому возбудить уголовное дело и доложить о мерах и принятых решениях в связи с ранее размещенными в СМИ публикациями.

Ефим Мартов