Жителей Ставрополья предупредили о жаре до +42°С
В Ставропольском крае 13, 14 и 15 июля ожидается сильная жара. Предупреждение об этом появилось в системе РСЧС. В сообщении уточняется, что в указанные дни столбик термометра поднимется до +40…+42°С.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Запрещается: разводить костры, использовать открытый огонь вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», – напомнила жителям Ставрополья Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
РСЧС призвала ставропольчан быть внимательными и осторожными, а при необходимости обращаться в экстренные оперативные службы.