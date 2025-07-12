Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителей Ставрополья предупредили о жаре до +42°С

В Ставропольском крае 13, 14 и 15 июля ожидается сильная жара. Предупреждение об этом появилось в системе РСЧС. В сообщении уточняется, что в указанные дни столбик термометра поднимется до +40…+42°С.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Запрещается: разводить костры, использовать открытый огонь вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», – напомнила жителям Ставрополья Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

РСЧС призвала ставропольчан быть внимательными и осторожными, а при необходимости обращаться в экстренные оперативные службы.

Ефим Мартов

Новости компаний Все