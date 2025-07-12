По факту ДТП на Бережковской набережной Москвы возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело после того, как водитель иномарки сбил пять человек на Бережковской набережной и скрылся с места происшествия, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московская медицина Фото: Московская медицина

Инцидент произошел вечером 11 июля. 23-летний водитель электрокара проехал на красный свет и сбил пешеходов. Позже его задержали. Дело возбуждено по части 2 статьи 264 УК РФ. Водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Среди пострадавших двое детей, которых доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Троих взрослых госпитализировали в различные больницы. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие, включая детей, — в состоянии средней степени тяжести.