Лавров о помощи КНДР в СВО, морском сообщении и контактах с Пхеньяном
Глава российского МИДа Сергей Лавров выступил с заявлениями перед журналистами по итогам встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Визит продлится до 13 июня и будет посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».
Сергей Лавров
Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / AP
- Участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области подтверждает братский характер отношений Москвы и Пхеньяна.
- У РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в СВО, это было искреннее проявление солидарности.
- Вопрос о дальнейшей помощи России в СВО на Украине решает сам Ким Чен Ын.
- РФ и КНДР планируют возобновить морское сообщение.
- Россия будет способствовать увеличению потока российских туристов на курорт Вонсан в Северной Корее.
- Владимир Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь, личные контакты могут быть в будущем.
- Никто из международных игроков не рассматривает возможность военного вмешательства против КНДР, поскольку руководство республики давно сделало выводы об отношении США к государствам, имеющим собственные ядерные программы.
- Россия в диалоге Пхеньяна и Сеула будет содействовать только по тем вопросам, в которых заинтересована КНДР.
- Россия и КНДР слышали заявления Трампа о необходимости возобновления диалога с Пхеньяном.