Лавров о помощи КНДР в СВО, морском сообщении и контактах с Пхеньяном

Глава российского МИДа Сергей Лавров выступил с заявлениями перед журналистами по итогам встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Визит продлится до 13 июня и будет посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / AP Сергей Лавров

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / AP