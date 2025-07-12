Лавров: КНДР сама определяет форму оказания помощи России в СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын сам принимает решения, в какой форме по договору о стратегическом партнерстве оказывать помощь России в специальной военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Цой Сон Хи

Фото: Татьяна Кукушкина / РИА Новости Сергей Лавров и Цой Сон Хи

Фото: Татьяна Кукушкина / РИА Новости

«Мы реагировали на предложение председателя государственных дел, у нас не было причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве»,— сказал министр на пресс-конференции в Вонсане.

1 ноября 2024 года глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах с Сергеем Лавровым заявил, что «с самого начала специальной военной операции» Ким Чен Ын распорядился «неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии». Официально сообщалось, что КНДР направила военнослужащих для оказания поддержки армии России в боях с ВСУ в приграничных районах Курской области.