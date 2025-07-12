NYT: Путин готов к новым санкциям США и может рискнуть для выигрыша переговоров

Президент России Владимир Путин был готов к возможному обострению отношений с бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщили источники, близкие к Кремлю, газете The New York Times. По их словам, Владимир Путин понимал, что Дональд Трамп может ужесточить санкции против России.

Газета пишет, что Владимир Путин считает невозможным прекращение конфликта в Украине без уступок со стороны Киева. Он уверен, что преимущество России на поле боя растет, и оборона Украины в ближайшие месяцы может быть сломлена, отмечает издание. Источники говорят, что Владимир Путин готов испортить отношения с Дональдом Трампом ради достижения капитуляции Киева перед требованиями Москвы.

Дональд Трамп уже выражал недовольство действиями российского президента. Господин Трамп отметил, что любезность Владимира Путина оказывается бессмысленной. 8 июля он заявил о возможном введении новых санкций против России и одобрил отправку вооружений Украине.

В конце июня сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил о готовности Трампа поддержать новые санкции против России. Господин Грэм внес законопроект, который предусматривает пошлин в размере 500% на товары из стран, покупающих продукцию из России, но не помогающих Украине. По его мнению, это заставит такие страны, как Китай и Индия, прекратить поддержку России.