За сутки на Дону потушили 10 техногенных пожаров и 29 загораний травы

За прошедшие сутки в Ростовской области пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по региону ликвидировали 10 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В сообщении также говорится, что за минувшие 24 часа пожарные потушили 29 загораний сухой растительности. Кроме того, специалисты МЧС устранили последствия одного дорожно-транспортного происшествия.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», за сутки 10 июля на Дону произошло 12 техногенных пожаров и 25 загораний сухой травы. Для борьбы с огнем привлекались 512 человек и 128 единиц техники.

Ефим Мартов