Лавров назвал причину, по которой никто не применяет силу против КНДР

Никто из международных игроков не помышляет применять силу против КНДР, поскольку руководство республики давно сделало выводы об отношении США к государствам, имеющим собственные ядерные программы. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в КНДР, отвечая на вопрос «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

«Руководство КНДР соответсвующие выводы сделало задолго до израильско-американских ударов по Исламской Республике Иран,— сказал министр, отвечая на вопрос, какие выводы в КНДР сделали после недавних атак США на иранские ядерные объекты. — Именно потому что эти выводы были сделаны своевременно, против КНДР никто и не помышляет применять силу».

Сергей Лавров также обратил внимание на то, что США, Южная Корея и Япония ведут военное строительство вокруг КНДР, отметив, что в России предостерегают от того, чтобы эти страны выстраивало отношения против КНДР и России.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что в Москве уважают деятельность ученых КНДР в ядерной области. «Мы понимаем причины по которым они осуществляют свою ядерную программу»,— подчеркнул он.

Утром в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров провел второй раунд стратегического диалога РФ и КНДР с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. По завершении переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали план межмидовских консультаций на 2026-2027 годы. Он содержит в том числе задачи внешнеполитических ведомств по обеспечению координации работы других госструктур в сферах практического сотрудничества, включая торговлю и гуманитарную сферу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан с официальным визитом вечером 11 июня. Визит посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. Глава МИД пробудет в КНДР до 13 июня.

Анастасия Домбицкая