Над Ростовской областью военные сбили три украинских беспилотника
В ночь с 11 на 12 июля в Миллеровском районе силы и средства противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – написал глава Дона.
По данным Минобороны России, всего за минувшую ночь над регионами РФ дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них три БПЛА военные сбили над Ростовской областью.