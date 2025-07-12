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Над Ростовской областью военные сбили три украинских беспилотника

В ночь с 11 на 12 июля в Миллеровском районе силы и средства противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – написал глава Дона.

По данным Минобороны России, всего за минувшую ночь над регионами РФ дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них три БПЛА военные сбили над Ростовской областью.

Ефим Мартов

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