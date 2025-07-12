«Проблему разрушения берега в Ейске необходимо решать комплексно»

Ежегодно в Краснодарском крае Азовское море размывает от двух до четырех метров побережья в Ейске. Об этом свидетельствуют данные исследований региональных властей. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил проработать возможные варианты решения проблемы размыва берега в Ейске. О причинах и последствиях природного явления, «Ъ-Кубань» рассказал кандидат географических наук, инженер Южного научного центра РАН Юрий Артюхин.

Юрий Артюхин

Фото: пресс-служба ЮНЦ РАН

«Характерной особенностью побережья Азовского моря является пространственное сочетание высоких береговых обрывов, образованных рыхлыми породами — суглинками, глинами, супесями и аккумулятивных песчано-ракушечных кос, пересыпей, террас. Участки, где происходят обвалы под действием штормов, сопровождаемых нагонами (подъемом уровня воды на побережье моря, вызванный штормовым ветром), неизменно проседают. В свою очередь, аккумулятивные тела (косы, формы рельефа, образовавшиеся из материала, принесенного водой и ветром) способны перестраиваться под действием волн и течений не только сохраняя в большинстве случаев конфигурацию, но и увеличивая объем песчано-раковинных наносов фракций крупных и свыше 0,5-1 мм.

Территория Ейска с востока омывается водами мелководного Ейского лимана, с севера — Таганрогского залива. В пределах территории города существуют высокие обрывистые берега — они начинаются от западного мола Ейского порта и простираются на запад, в сторону села Воронцовка и станицы Должанской. На участках с преобладающей концентрацией глины практически ежегодно разрушаются под воздействием штормовых нагонов, воздействия ледовых торосов. Подобные процессы протекают и на других участках Азовского побережья. Слагающие обрывы суглинки увлажняются дождевыми осадками, растрескиваются под воздействием морозобоин, растений. Люди также оказываю негативное влияние, прокладывая грунтовые дороги или распахивая поля до кромки берегового обрыва.

Обрушившиеся массы суглинков не могут защитить основание обрыва от волнового воздействия, поскольку в их составе ничтожное количество песчано-гравийных фракций. Как только морская вода уносит обрушившиеся массы, процесс разрушения обрывов возобновляется.

Несколько лет назад высокий берег Ейска срезали, специалисты уложили земляную массу в нижнюю часть склона берега, где он переходит на ровную поверхность. Для того чтобы его низ не размывался волнами, гидротехники уложили гравийно-галечный материал, который был призван разрушать волновые гребни. На некоторых участках, где наблюдались признаки оползневого процесса, низ откоса пригружали крупным бутовым камнем, который позже был разобран местными жителями. Эти меры помогли сохранить от разрушения не только газонаполнительную станцию, которая расположена на участке берега, но и жилые зоны по улице Шмидта.

Если Краснодарский край заинтересован в решении проблемы стабилизации берегов Ейска, целесообразно было бы поручить департаменту по строительству разработать проект капитального ремонта существующих берегозащитных сооружений и выделить средства на эти цели. До этого в крае никогда не находили финансирование не только для капитального, но и текущего ремонта.

Около месяца назад, я обследовал берег в районе Воронцовки. Там обрушились большие участки высокого глинистого берега. В северо-восточной части села темп разрушения составил от 5 до 10 м в год. Однако западнее, в пределах центральной части села, естественным путем образовался песчаный пляж протяженностью не менее одного км и шириной до 25-30 м.

Наблюдается столь же интенсивный размыв западного берегового обрыва в станице Должанской. В течение 15-20 лет море разрушило небольшой поселок с маяком и памятником красноармейцам в урочище “Маяк” (17 км южнее станицы Должанской). Тяжелая ситуация с размывом берега складывается в селе Шиловка.

В апреле этого года мне удалось побывать на Ейской косе. Каких-то катастрофических процессов ни я, ни местные активисты не отметили. Восточный берег Ейской косы подвержен размыву в условиях, когда возникают сильные шторма от запада или северо-запада, вызывающие подъем уровня воды залива как минимум от 50 до 90 см, реже 1,2 м. Соответственно, в такой ситуации сильные течения могут выносить песчано-ракушечный материал на глубину, размывая берег.

В целом, необходимо учитывать, что уровень Мирового океана, а с ним Средиземного, Черного, Азовского морей, поднимался с темпом примерно 1,2- 2 мм в год. Вроде бы немного, но на самом деле эти миллиметры в условиях сильного шторма оказывают разрушительное влияние на побережья. Такие экстренные ситуации случаются время от времени, хотя эвстатический (относящиеся к глобальным изменениям) подъем уровня в последние годы затормозился. Тем не менее, в условиях ураганов в Ейске может размываться городской и детский пляж. Здесь требуется капитальный ремонт.

В начале ХХ в. гидротехники разработали проект для предотвращения подтоплений Ейской косы с помощью системы вертикальных барьеров, которые должны были воспрепятствовать нагонному подтоплению рекреационной зоны. Однако эта идея оказалась дорогостоящей, из-за чего от нее отказались.

Борьба со штормовыми нагонами и ураганами идет во всем мире. Этот процесс мало где удается решить однозначно. Большинство типов конструкций действуют от 10 до 17 лет, потом они разрушаются. Некоторые страны могут позволить себе осуществлять регулярную подсыпку пляжного материала в зону размыва. В США, Франции, Бразилии и др. эта методика дает блестящие результаты, однако стоимость каждого погонного метра пляжа, заново созданного, исчисляется от $300 до $1,5 тыс. и более.

Невозможно угадать, когда пройдет следующий ураган или штормовой ветер, после которого образуются новые размывы, а поэтому необходимо осуществлять постоянный мониторинг изменений рельефа побережья. Так действуют в Нидерландах, США и других странах, для которых морское побережье является ценнейшим ресурсом. Судя по всему, в России этот вопрос не рассматривается настолько серьезно на данный момент. Простых решений нет».