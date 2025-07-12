Умер член Политбюро ЦК КПСС Медведев

В возрасте 96 лет умер бывший ректор Академии общественных наук (ныне РАНХиГС) и член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев.

О смерти ученого и политического деятеля сообщила пресс-служба РАНХиГС. Там уточнили, что Академию общественных наук он возглавлял с 1978 по 1983 годы. В 1986 году Вадим Медведев стал одним из секретарей ЦК КПСС, а в 1988-м вошел в Политбюро ЦК КПСС.

Господина Медведева называли «мотором» и исполнителем перестройки СССР. Под его руководством из системы «специального хранения» вывели запрещенную в тот момент литературу, в том числе произведения Александра Солженицына.