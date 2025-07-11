СКА продлил контракт с вратарем Плешковым, но потерял форварда Григоренко

Голкипер Артемий Плешков принял предложение хоккейного клуба СКА о новом контракте до конца сезона 2026/2027, сообщает пресс-служба армейцев. Вратарь находится в системе петербуржцев уже два года. За это время он провел в составе петербуржцев 36 матчей, одержал 17 побед при четырех матчах на «ноль» и двух голевых передачах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В это же время СКА объявил о расторжении контракта с нападающим Михаилом Григоренко по соглашению сторон. Армейцы поблагодарили 31-летнего нападающего и пожелали удачи в дальнейшей карьере. В составе петербуржцев форвард провел один сезон, он сыграл 71 матч и набрал 48 (21+27) очков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что защитник Маркус Филлипс заключил с хоккейным клубом СКА соглашение до конца сезона 2025/2026, сообщает пресс-служба армейцев. В минувшем сезоне канадец выступал за нижегородское «Торпедо».

Андрей Маркелов