Канадский защитник Маркус Филлипс пополнил ряды петербургского СКА

Защитник Маркус Филлипс заключил с хоккейным клубом СКА соглашение до конца сезона 2025/2026, сообщает пресс-служба армейцев. В минувшем сезоне канадец выступал за нижегородское «Торпедо». В КХЛ он провел 62 матча, набрал 13 (2+11) очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионат сезона 2024/25. Плей-офф. 1/8 финала. Матч между командами "Торпедо"(Нижний Новгород) - "Локомотив" (Ярославль) на стадионе "Нагорный". Игрок команды "Торпедо" Маркус Филлипс (второй слева) и игрок команды "Локомотив" Никита Кирьянов (второй справа) во время матча

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Чемпионат сезона 2024/25. Плей-офф. 1/8 финала. Матч между командами "Торпедо"(Нижний Новгород) - "Локомотив" (Ярославль) на стадионе "Нагорный". Игрок команды "Торпедо" Маркус Филлипс (второй слева) и игрок команды "Локомотив" Никита Кирьянов (второй справа) во время матча

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Филлипс родился в 1999 году в городе Порт Перри провинции Онтарио, выступал за клубы АХЛ «Онтарио Рейн» и «Манитобой Мус». В сезоне 2022/2023 перебрался в Европу, где выступал за финский «Эссяте» и венгерский «Фехерваре».

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Андрей Маркелов