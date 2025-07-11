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Путин постановил увеличить премии олимпийцам и их тренерам

Президент России Владимир Путин поручил увеличить денежные премии для спортсменов, тренеров, специалистов в области физической культуры, участвующих в Олимпийских играх. Постановление вступит в силу в начале 2026 года.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также повышение денежных вознаграждений предусмотрено для участников чемпионатов мира, Европы, России, Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов «без ограничения верхней границы возраста», говорится на сайте Кремля.

Главные поручения Владимира Путина

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В конце 2024 года господин Путин учредил новую стипендию для россиян с высокими спортивными достижениями. Всего было предусмотрено 4 тыс. стипендий. На выплаты могут претендовать олимпийцы, паралимпийцы, победители всероссийских и международных турниров, а также некоторые другие категории спортсменов и их тренеры.

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