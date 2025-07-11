Путин постановил увеличить премии олимпийцам и их тренерам

Президент России Владимир Путин поручил увеличить денежные премии для спортсменов, тренеров, специалистов в области физической культуры, участвующих в Олимпийских играх. Постановление вступит в силу в начале 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также повышение денежных вознаграждений предусмотрено для участников чемпионатов мира, Европы, России, Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов «без ограничения верхней границы возраста», говорится на сайте Кремля.

В конце 2024 года господин Путин учредил новую стипендию для россиян с высокими спортивными достижениями. Всего было предусмотрено 4 тыс. стипендий. На выплаты могут претендовать олимпийцы, паралимпийцы, победители всероссийских и международных турниров, а также некоторые другие категории спортсменов и их тренеры.