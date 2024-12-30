Владимир Путин учредил стипендии для спортсменов

Президент России Владимир Путин учредил новую стипендию для россиян с высокими спортивными достижениями. Всего предусмотрено 4 тыс. стипендий. На выплаты могут претендовать олимпийцы, паралимпийцы, победители всероссийских и международных турниров, а также некоторые другие категории спортсменов и их тренеры.

Согласно указу президента, выплата будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции. Размер стипендии зависит от категории. Минимальная сумма составляет 25 тыс. руб., а максимальная — 60 тыс. руб.

16 декабря Владимир Путин встретился в Кремле с российскими спортсменами—победителями и призерами Паралимпийских летних игр в Париже. Он вручил спортсменам госнаграды. На Паралимпиаде россияне завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. По словам президента, каждый призер получит дополнительно премию в размере 3 млн руб.

О том, как выступили российские спортсмены,— в материале «Ъ» «Нет ограничений для победы».