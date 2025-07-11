В Анапе завершают капремонт школы

Временно исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева проверила ход капитального ремонта школы №15 в станице Гостагаевской, который планируется завершить до 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным пресс-службы администрации, фасадные работы выполнены на 90%, завершены монтаж кровли и укладка плитки, покраска коридоров и кабинетов на втором и третьем этажах, проложены инженерные сети. В части кабинетов уже расставляют мебель. На объекте работают свыше 40 человек.

Средства на ремонт выделены из консолидированного бюджета при поддержке краевого правительства и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. При его содействии за последние годы также отремонтировали школы в Виноградном, Супсехе и Рассвете.

Светлана Балаева осмотрела пищеблок, спортивный и актовый залы, помещение школьного музея. Подрядчик сообщил, что рабочих рук хватает, есть все необходимые материалы, финансирование поступает своевременно.

Предстоит благоустроить прилегающую территорию и завершить газификацию объекта. В новый отопительный сезон школа войдет с газовым отоплением.

Также в Гостагаевской начался капремонт участковой больницы и поликлиники стоимостью около 150 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии. Работы проводятся в рамках региональной программы развития здравоохранения Краснодарского края. Контракт с подрядчиком заключили 1 июля, после чего сразу приступили к демонтажу кровли, внутренних перегородок, оконных блоков и коммуникаций. Работы организованы в течение светового дня. Чтобы не прекращать функционирование поликлинического отделения, на время капремонта ему предоставили кабинеты на первом этаже больницы.

Лия Пацан