Белогубая куфия отправила жителя Ленобласти в реанимацию

Молодой человек оказался в реанимации после укуса ядовитой змеи, которая жила у него дома в террариуме. Об этом 28 февраля рассказали в telegram-канале скорой помощи Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скорая помощь Ленобласти Фото: Скорая помощь Ленобласти

По словам медиков, 25-летний мужчина сам позвонил в скорую помощь Токсовской подстанции. Прибывшая на место бригада увидела, что у пациента посинел палец и отекла рука. Его немедленно госпитализировали.

Сам пострадавший подчеркнул, что его белогубая куфия, которая относится к семейству гадюковых, оказалась «немного ядовитой». Молодому человеку уже оказали всю необходимую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец выбросил кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Ялте. Животное выжило, его нашли на скалах спустя несколько дней.

Андрей Маркелов