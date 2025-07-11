Цены идут на взлет

Запуск регулярных авиарейсов в Геленджик может изменить рынок аренды квартир. Сейчас количество предложений превышает показатели прошлого года. Однако эксперты прогнозируют рост спроса и ставок на аренду на 10–15% в краткосрочной перспективе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Возвращение прямого авиасообщения с Геленджиком избавит курорт от транспортной изоляции и усилит спрос на рынке недвижимости, в том числе в сегменте аренды, считает генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

«Открытие аэропорта в Геленджике возвращает городу конкурентное преимущество: прямые рейсы делают курорт доступным для туристов и инвесторов. После начала авиасообщения город избавляется от транспортной изоляции, которая сдерживала спрос. Активизация турпотока приведет к перераспределению спроса — больше объектов будут сдаваться посуточно, особенно в прибрежной зоне. При этом конкуренция с соседними курортами сохранится: многое будет зависеть от цен на билеты и расписания авиарейсов»,— уточняет эксперт.

По его данным, краткосрочная аренда уже приближается к 7 тыс. руб. в сутки, а запуск авиарейсов может прибавить к ставкам еще 10–20%. Спрос перераспределяется в сторону посуточной аренды, особенно в прибрежных зонах. При этом доля приезжих арендаторов может увеличиться в 1,5–2 раза, что усилит дефицит предложений в сезон и повысит загрузку.

Руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачев полагает, что важнейшее значение для инвестиционной привлекательности Геленджика имеет не только аэропорт, но и развитие инфраструктуры. Так, строительство парка и старт продаж крупных объектов могут оказать большее влияние на инвестиции, чем открытие авиасообщения.

«На хорошие объекты в Геленджике сформировался отложенный спрос»,— подчеркивает он.

Эксперты «Циан.Аналитики» отмечают, что резких изменений на рынке аренды в Геленджике пока не зафиксировано: «Рынок не успел отреагировать на новость об открытии аэропорта. Изменения стоит ожидать после первого рейса, а лучше — через месяц. Однако в моменте запуск авиасообщения может привести к росту спроса и ставок на 10–15%».

По данным «Циан.Аналитика», в июле 2025 года в сегменте посуточной аренды в Геленджике доступно порядка 7,4 тыс. квартир, что на 11% превышает показатель прошлого года. В категории долгосрочной аренды зарегистрировано около 190 активных объявлений — в два раза больше, чем годом ранее.

По данным агентства «ОНИКС-Недвижимость», в июле 2025 года средняя ставка долгосрочной аренды в Геленджике достигла 82,5 тыс. руб. в месяц. За год рост составил 17,4% — в абсолютных значениях плюс 12,2 тыс. руб. Как отмечают эксперты, рынок аренды в городе подвержен сильной сезонности: если зимой «однушку» можно снять за 30–40 тыс. руб., то в летний период ставка достигает 60–90 тыс. руб.

Согласно данным «Циан.Аналитики», летом средняя ставка посуточной аренды в Геленджике составляет 6,9 тыс. руб. в сутки — это на 19% выше, чем год назад. На долгосрочную аренду сейчас приходится около 190 объявлений — в два раза больше, чем в 2024 году. В посуточном сегменте доступно около 7,4 тыс. объектов (+11% к прошлому году).

По данным мэрии Геленджика, после открытия аэропорта, курорт рассчитывает принять около 3 млн туристов только в летний период.

Мария Удовик