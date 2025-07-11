В аэропорту Минводы из-за жары возникли сбои в работе системы кондиционирования

В международном аэропорту Минеральные Воды им. М.Ю. Лермонтова возникли проблемы с работой системы кондиционирования. Причина - установившаяся в регионе жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Представители аэропорта рассказали, что в терминале внутренних авиалиний система кондиционирования работает не на полную мощность. На территории организованы пункты бесплатного обеспечения пассажиров бутилированной водой.

В случае необходимости, можно обратиться в медпункт или вызвать скорую помощь, добавили представители компании.

Наталья Белоштейн