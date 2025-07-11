Посевные площади в Крыму в 2025 году сократились на 9%

Площади основных сельскохозяйственных культур в Республике Крым в 2025 году составили 739,85 тыс. га, что на 70,4 тыс. га (9%) меньше утвержденного прогноза. В минсельхозе региона объяснили сокращение посевов воздействием неблагоприятных погодных условий — апрельских заморозков и последующей почвенной засухи. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Уборочная кампания стартовала в обычные сроки — с 5 июня. К 8 июля сельхозпроизводители убрали 266,9 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых (48% от плана), собрав 536,6 тыс. тонн при средней урожайности 20,1 ц/га. Для сравнения, в прошлом году на аналогичную дату было убрано 444,9 тыс. га (80% от плана), намолочено — 1,18 млн тонн при урожайности 26,4 ц/га.

Одновременно фиксируется кратный рост посевов технических культур. В частности, площадь под рапсом увеличена более чем в пять раз — до 12,16 тыс. га. На 1 июля убрано 3,69 тыс. га (30% от плана), собрано 6,09 тыс. тонн при средней урожайности 16,5 ц/га. В 2024 году показатели составляли 2,91 тыс. тонн с площади 1,77 тыс. га.

По данным минсельхоза, развитие мелиоративной инфраструктуры остается одним из приоритетов. В 2025 году площадь орошения запланирована на уровне 21 тыс. га с подачей 34,78 млн кубометров воды. С 2015 года площадь орошаемых земель в регионе увеличилась более чем на 10,5 тыс. га. В текущем году ввести в эксплуатацию планируется еще 379,6 га — в основном за счет капельного полива в садоводстве и виноградарстве.

Богдан Кобец