Российские гимнасты смогут повторно подать заявки на нейтральный статус

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) разрешил российским и белорусским спортсменам, которым было отказано в выдаче нейтрального статуса, повторно подать заявку на его получение. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Исполком FIG утвердил пересмотренную версию специальных правил, которые включают несколько важных обновлений, направленных на «совершенствование системы» оценки участия российских и белорусских гимнастов. Были уточнены следующие критерии: добровольное участие спортсмена в деятельности государственных структур; активная поддержка властей (публичные заявления, интервью и активность в соцсетях). Также был введен переходный механизм, который позволяет повторно подавать ранее отклоненные заявки, что «повышает справедливость и прозрачность процедуры».

В 2024 году FIG допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. 5 апреля 2025 года в Федерации гимнастики России (ФГР) заявили, что атлеты, получившие нейтральный статус, не будут участвовать в ближайших турнирах под эгидой FIG из-за «необоснованных и предвзятых отказов» спецкомитета организации в допуске россиян на соревнования. В июне ФГР объявила, что российские спортсмены и судьи примут участие в международных соревнованиях по прыжкам на батуте и спортивной гимнастике.

Таисия Орлова