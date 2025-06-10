Доктор наук СПбГУ Кузнецов получил премию Кремля в области науки и технологий

Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доктор физико-математических наук Николай Кузнецов стал лауреатом премии в области науки и технологий за 2024 год, сообщает пресс-служба Кремля 10 июня. Он стал единственным петербуржцем, удостоенным подобной награды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заведующий Кафедрой прикладной кибернетики Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кузнецов

Фото: Wikipedia / Kudryashova lena Заведующий Кафедрой прикладной кибернетики Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кузнецов

Фото: Wikipedia / Kudryashova lena

Аналогичных премий удостоились директор Института археологии РАН, доктор исторических наук, академик РАН Николай Макаров и ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией Московского физико-технического института Максим Никитин. Оба представляют Москву.

Отметим, что господин Кузнецов родился в Ленинграде в 1979 году. Он окончил физико-математический лицей №239, в 2001 году с отличием завершил учебу в СПбГУ и остался работать в университете. Ученый является специалистом в области теории управления и нелинейной динамики. За вклад в развитие российской науки он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что президент России Владимир Путин наградил вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского орденом Дружбы. Сына главы Эрмитажа отметили «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Андрей Маркелов