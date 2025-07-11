На ликвидацию свалки в Новоуткинске выделят более 60 млн рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил выделить 60,8 млн руб. на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной свалки в поселке Новоуткинск, сообщили в департаменте информационной политики. Еще 26 млн руб. будет выделено из местного бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы сможем сократить площадь загрязненных земель в муниципальном округе Первоуральск на 4 га и улучшить экологические условия проживания для более чем 6 тыс. свердловчан»,— сообщил Денис Паслер.

Проект будет реализован в рамках региональной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования». В этом году на аналогичные проекты уже было направлено более 160 млн руб. в Троицкий и Красный поселки. Средства на реализацию программы поступают в региональный бюджет от экологических платежей и штрафов за негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в 2026 году начнется строительство экотехнопарка «Верхнепышминский». Он включит в себя мусоросортировочный комплекс, участок компостирования и полигон и позволит обеспечить экологичное обращение с отходами.

Полина Щуцкая