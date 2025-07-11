Следователи провели обыски в мэрии Махачкалы

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Махачкалы при расселении жителей аварийного общежития. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

11 июля были проведены обыски в администрации столицы Дагестана, а также в двух городских управлениях — по делам ГО и ЧС Махачкалы и по жилищным вопросам. Следователи изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Задержаний по делу пока нет, сообщили «Ъ» в управлении СКР.

Общежитие №2 было признано аварийным и подлежит сносу. Четвертый этаж здания после пожара был полностью разрушен и непригоден для проживания. Следствие установило, что чиновники мэрии не предоставили жилье проживающим в общежитии и не оказали материальную помощь. Потерпевшими были признаны 33 жильца общежития. В ближайшее время руководитель республиканского управления СКР Дмитрий Беляев проведет для них личный прием, уточнили в СКР.

«Принимаются меры по предоставлению временного жилья и выплате материальной помощи семьям, чьи жилые помещения и имущество уничтожены полностью либо частично»,— говорится в сообщении следственного ведомства.

Юлия Рыбина, Махачкала